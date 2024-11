Juve, si allunga la lista degli infortunati in vista del Milan: le ultime

Juve, si allunga la lista della Juve in vista della prossima sfida alla ripresa del campionato contro il Milan: ecco gli assenti

L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione infortunati in casa Juventus, con i bianconeri che sono attesi dalla sfida di campionato contro il Milan.

Stando a quanto riportato dal quotidiano Nico Gonzalez, Douglas Luiz e Vlahovic non dovrebbero farcela per il match di San Siro: i primi due probabilmente saranno out anche per la trasferta in Champions con l’Aston Villa, mentre per il serbo tutto dipenderà dall’esito degli esami.