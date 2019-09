Juve: le difficoltà nel sostituire Douglas Costa

Douglas Costa è il giocatore offensivo più determinante della Juve. Sarri deve pensare a come sostituirlo

Sarri sta tenendo fede a quanto detto nel corso della sua prima intervista. Di fatto Douglas Costa è il principale accentratore offensivo del gioco della Juve, che nelle prime due giornate ha generato una quantità incredibile di occasioni.

Tra le molte difficoltà dei bianconeri a Firenze ha inciso il pessimo ingresso di Bernardeschi. Il giocatore italiano oggi non sembra in grado di caricarsi sulle spalle la manovra offensiva dei bianconeri, il raccordo dipenderebbe quasi solo da lui. Probabilmente, avrebbe senso un ingresso di Dybala a questo punto per aumentare la creatività della squadra.