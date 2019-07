Juve, l’importanza tattica di Rabiot e la vicinanza dei centrocampisti

Rabiot sarà molto importante per la Juve. La vicinanza dei centrocampisti è un tema cardine del calcio di Sarri

Nel calcio di Allegri, i centrocampisti non sono centrali nel palleggio. Anzi, le mezzali scappano subito in avanti. Con Sarri invece cambia tutto, c’è una grande vicinanza tra gli interpreti della mediana per associarsi tra di loro e formare triangoli.

Lo si è visto nella ripresa di Juve-Tottenham, con l’ingresso di Rabiot. Il francese ha giocato molto vicino a Pjanic, con Matuidi leggermente più avanzato. In questo modo, la Juve è uscita meglio con la palla e ha gestito meglio il possesso. C’è un esempio nella slide sopra.