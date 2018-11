Juve-Manchester United, incasso record: 5 milioni con l’hospitality

Record di incassi per la formazione bianconera. Juve-Manchester United fa segnare un nuovo tetto d’incassi per la Vecchia Signora

La Juve era da record prima dell’incredibile sconfitta contro il Manchester United. Restano gli ottimi numeri dei bianconeri che si potranno consolare con il record di incassi della storia juventina che resisteva da oltre un anno. Nei quarti di finale contro il Barcellona, nel marzo 2017, era stato sfondato per la prima volta il tetto di 4 milioni di incasso. Ieri è stato ritoccato il primato dell’Allianz Stadium: 4,2 milioni. E, come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport, se si aggiungono i proventi dell’area hospitality, l’incasso per Juve-Manchester United sfiora quota 5 milioni di euro, contro i 4,5 milioni del Barcellona.

Un segnale importante per la Juventus. Il surplus è determinato dalla gestione bianconera del segmento del matchday: investimenti per dotare l’impianto di servizi aggiuntivi e migliorare l’esperienza-stadio del tifoso. L’impianto, come dichiarato da Andrea Agnelli, non può essere esteso e resterà con i suoi 41mila posto (al momento della progettazione si era valutato che i 41mila posti fossero adeguati in base alle ricerche di mercato) e allora la Juve è ‘costretta’ a lavorare sulla politica dei prezzi e dei servizi. Il primato assoluto è dell’Inter con 5,9 milioni di incasso contro il Barcellona, due giorni fa, inclusa l’hospitality, su 73mila spettatori (il prezzo medio di un biglietto a Torino era di circa 115 euro, 30-40 euro in più di San Siro).