Juve, Pogba ti sta chiamando: «Ora sono dello United, ma tra qualche mese…»

Il fresco campione del mondo, Pogba, non placa le voci sul suo conto e sul rapporto con lo Special One rimane freddissimo

Paul Pogba getta benzina sul fuoco che sta divampando intorno a lui. Dopo un’estate in copertina, tra Barcellona e l’ipotesi di un ritorno alla Juventus, proseguita con gli screzi col tecnico del Manchester United José Mourinho, il fresco campione del mondo, direttamente dal ritiro della Francia, rilascia dichiarazioni per nulla banali, destinate ad alimentare i chiacchiericci sino alla prossima fienstra di mercato: «Barcellona? Quest’estate ci sono state molte chiacchiere su di me e sulle mie possibili destinazioni, ma restano tali. Sono un calciatore del Manchester United, ho un contratto con loro. Il mio futuro per ora è lì, ma nei prossimi mesi non so cosa succederà… Vediamo».

Poi sul controverso rapporto con lo Special One, il centrocampista francese dice: «Mourinho? Io e lui abbiamo una relazione puramente tra allenatore e giocatore. Niente di più e niente di meno. E’ vero che oltre a questo non c’è nient’altro. Posso dire però che non importa quale sia l’allenatore: qualsiasi cosa succeda io darò sempre il 100% per il Manchester United». Chissà che non ci attenda un’altra estate, di fuoco.