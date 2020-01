Juve Primavera Cremonese 3-0: bianconeri in semifinale di Coppa Italia

Juve Primavera Cremonese 3-0: i bianconeri di Zauli volano in semifinale di Coppa Italia, grazie ai gol di Leo e Ranocchia

(Marco Baridon, inviato al campo Ale e Ricky di Vinovo) – La Juve Primavera ha staccato il pass per le semifinali di Coppa Italia, superando 3-0 all’Ale&Ricky di Vinovo la Cremonese. In occasione dei quarti della competizione, i bianconeri si sono subito rialzati dopo il ko in campionato di sabato contro l’Empoli.

Partita subito incanalata in binari favorevoli grazie alla rete di Leo, che in diagonale ha fulminato Scarduzio. Raddoppio poi nel segno di Ranocchia, autore di un’importante progressione culminata da un tiro potente sul primo palo. Nel finale spazio anche alla doppietta di Ranocchia. Bianconeri in semifinale con la vincente di Fiorentina–Milan.