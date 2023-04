Juve, pronto il ricorso dopo le decisioni del Giudice Sportivo. Ultime

La Juve prepara il ricorso dopo le decisioni del Giudice Sportivo nei confronti di Cuadrado e della Curva Sud: le ultime

Sono arrivate oggi le decisioni del Giudice Sportivo dopo il caotico finale di Juve Inter di Coppa Italia. che hanno portato a tre turni di stop per Cuadrado e alla squalifica della curva per il prossimo match casalingo.

Stando a quanto riportato da Juventusnews24.com, il club bianconero vuole richiedere gli atti per presentare ricorso sia per la lunga squalifica di Cuadrado che per la chiusura della curva.