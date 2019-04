Juve, un altro record: prima qualificata alla Champions League 2019/2020

La Juve miete un altro record: è la prima squadra a qualificarsi alla Champions League 2019/2020

Un record tira l’altro, come le ciliegie. E così la Juventus – cammino trionfale in campionato e futuro europeo da scrivere a breve contro l’Ajax – continua a farne incetta. Entro i confini nazionali, ma non soltanto. I bianconeri di Massimiliano Allegri, infatti, sono la prima squadra in Europa ad aver staccato aritmeticamente il pass per la Champions League 2019/2020.

Un risultato – a nove giornate dal termine della Serie A – frutto dell’ampio +30 ai danni della Lazio quinta in classifica. Con una partita da recuperare, quella con l’Udinese, che potrebbe al massimo riportare i biancazzurri a -27 da una Vecchia Signora sempre più lanciata verso l’ottavo titolo consecutivo. Anche la calcolatrice, insomma, strizza l’occhio: la Juventus è stata la più precoce a conquistare uno dei 26 posti diretti a disposizione per la prossima edizione della massima rassegna continentale per club.