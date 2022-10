Juve, riecco Chiesa: test in famiglia al JTC. Com’è andata

Juve, riecco Chiesa al lavoro. Per l’esterno oggi test in famiglia al JTC: com’è andato il ritorno in campo

Federico Chiesa ha superato in pieno il test svolto oggi alla Continassa per capire le sue condizioni dopo il graduale ritorno in gruppo post rottura del crociato.

L’esterno offensivo della Juve, stando a quanto riferito da Gazzetta.it, ha giocato 45 minuti nella partitella tra i giocatori che non sono scesi in campo con l’Empoli e la Primavera. L’ex viola ha segnato una doppietta nel 7-1 finale. Gli altri gol sono stati di Cerri (tripletta), Miretti e Lipari.