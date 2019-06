Juve, Ronaldo: meno gol ma fa segnare di più

La prima stagione di Cristiano Ronaldo alla Juve è stata deludente in termini di gol. Il portoghese ha però fatto bene in rifinitura

La stagione realizzativa di Cristiano Ronaldo non è stata tra le migliori, con “solo” 16 gol su azione segnati in Serie A. Numeri non alti, contando che il portoghese con Zidane è divenuto sempre più attaccante, dedicandosi quasi solo alla finalizzazione e abbandonando la rifinitura.

Tuttavia, da diverso tempo non faceva così tanti assist. Ronaldo in stagione ha realizzato ben 8 assist. Nelle ultime due annate al Real Madrid non aveva mai superato i 6.