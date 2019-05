Juve, Sarri: come giocherebbero i bianconeri con l’ex Napoli

In una ipotetica Juve di Sarri, la rosa attuale andrebbe bene? Probabilmente sì, con l’incognita però di un giocatore

Nel caso Sarri dovesse allenare la Juve, non ci sarebbero grosse controindicazioni di rosa. I giocatori sembrano in grado di esaltarsi in un ipotetico sistema dell’ex allenatore. Bentancur sembra fatto per giocare con lui, mentre Ramsey come mezzo sinistro può dare tanto.

L’incognita maggiore forse è su chi sarà davanti alla difesa: Pjanic dovrebbe riciclarsi semplificando di molto il suo gioco e rinunciare quasi del tutto alle sortite in avanti (già oggi piuttosto rade). Nel caso, Sarri potrebbe preferire un altro profilo.