Juve, cosa filtra nel gruppo dopo il 3-0 con il Norimberga? La reazione di Motta dopo il ko in Germania

Juve, ecco cosa filtra nel gruppo dopo la sconfitta contro il Norimberga per 3-0: la reazione della squadra e di Thiago Motta

In casa Juve non c’è preoccupazione dopo la sconfitta per 3-0 contro il Norimberga nell’amichevole che ha chiuso il ritiro in Germania dei bianconeri. A riferire la reazione della squadra e di Thiago Motta è il Corriere dello Sport.

Al risultato finale è stato dato il giusto peso. La Juve ha fiducia e consapevolezza del fatto che il percorso è appena iniziato e ha bisogno di tempo per trovare i giusti automatismi e apprendere la filosofia del nuovo allenatore. Lo stesso allenatore nel postpartita ha sottolineato più volte la necessità di lavorare e migliorare in attesa dei rinforzi dal mercato.

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24.COM