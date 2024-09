Juve, Serena SICURO: «Il progetto Motta può ESALTARE Vlahovic, avrà tante OCCASIONI rispetto all’anno scorso»

Le parole di Aldo Serena, ex attaccante della Juventus, sulla stagione di Dusan Vlahovic in bianconero

Aldo Serena ha parlato a Tuttosport della stagione che si aspetta da Dusan Vlahovic alla Juventus.

VLAHOVIC CON MOTTA – «L’ho visto determinato e consapevole, in tutto e per tutto al centro della nuova Juventus. Semmai ancora alle prese con degli eccessi di foga, che dovrà lavorare per gestire meglio. Ha segnato due gol, ma sarebbero potuti essere di più: il progetto tecnico di Thiago Motta lo può davvero esaltare».

IL GIOCO DELLA JUVE – «Già nelle prime tre uscite si è visto un gioco più coordinato e, soprattutto, veloce: la rapidità nella costruzione della manovra, a maggior ragione nel calcio moderno in cui tutti partecipano alla fase difensiva, è fondamentale per agevolare il lavoro degli attaccanti. In modo che possano sorprendere, aff rontando una difesa avversaria ancora non posizionata al meglio».

DIFFERENZE CON L’ANNO SCORSO – «A fronte di una maggiore mole di gioco, riceverà molti più palloni a ridosso dell’area. Così avrà più occasioni per segnare, ovviamente, ma anche meno pressione addosso: la consapevolezza di poter avere altre opportunità nel corso della partita e la certezza di non dover vivere lunghe attese per giocare la sfera, a lungo andare, assicurano grande serenità mentale».