Juve, si lavora per la rescissione di Aaron Ramsey

Trattative in corso per la rescissione di Aaron Ramsey, ormai fuori dal progetto tecnico bianconero.

Come riferito da Gianluca Di Marzio, la Juve ha già avviato i contatti con l’entourage del centrocampista gallese. I bianconeri intanto hanno deciso di non aggregare Ramsey al gruppo in partenza per il Tour negli USA.