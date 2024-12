Juve Stabia, Folino: «La rovescia un gesto istintivo, vi svelo che in allenamento…»

Le parole di Francesco Folino, difensore centrale della Juve Stabia, sul gol realizzato nell’ultimo turno di Serie B contro il Cittadella

Francesco Folino ha parlato a La Gazzetta dello Sport della sua stagione con la Juve Stabia in Serie B.

LA ROVESCIATA – «Fatico ancora a crederci, l’avrò rivisto 100 volte. È stato un gesto istintivo, mai provato in allenamento. Ho controllato il pallone, l’altezza era perfetta, così ho colpito. Continuo a ricevere complimenti, sui social mi hanno già soprannominato Folinho. Di solito gioco per evitare i gol, a tutte queste attenzioni non sono abituato. Peccato solo per il risultato. Siamo un gruppo giovane che arriva dalla Serie C, il nostro obiettivo è la salvezza. Il livello è altissimo, serve lavorare ogni giorno per essere competitivi. Fino a qualche giorno fa guardavo i gol in rovesciata di CR7, Ibra e gli altri su YouTube. Pure Mexes, difensore come me, ci era riuscito inChampions contro l’Anderlecht».