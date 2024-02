Juve, Szczesny pronto al rinnovo: le ultime

Szczesny, portiere della Juventus, sarebbe pronto a rinnovare il contratto con il club bianconero per le prossime stagioni

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, l’estremo difensore è in scadenza nel 2025 e sarebbe pronto a prolungare il suo accordo con la Vecchia Signora spalmandosi addirittura il suo ingaggio per andare incontro alle esigenze economiche della società in questo momento di difficoltà.