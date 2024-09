Juve, Motta: «FORMAZIONE? Koopmeiners e Douglas Luiz GRANDI giocatori, sono FORTUNATO. Sul RUOLO di Danilo dico QUESTO»

Le parole di Thiago Motta, allenatore della Juventus, nella conferenza stampa alla vigilia dell’Empoli

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato nella conferenza stampa alla vigilia dell’Empoli.

DOUGLAS LUIZ E KOOPMEINERS – «Due grandi giocatori che abbiamo, con tanti altri che abbiamo nella rosa. Vedremo domani chi inizierà e chi subentrerà. Sono due grandi giocatori che ho la fortuna di avere dalla nostra parte. Difficoltà di Douglas? Non c’è nessuna difficoltà».

RUOLO DI DANILO – «Lo vedo bene, è un giocatore importante per noi. Col Brasile ha giocato più da terzino, più bloccato, lo può fare da noi ma può anche giocare centralmente. Vedremo di partita in partita di cosa ha bisogno la squadra per essere competitiva. Non riesco a ragionare come ragiona lei. Io ragiono sulla partita, è complicata come tutti le partite che si affrontano in Serie A. Di fronte abbiamo una squadra che sta bene, che sa cosa vuole fare in campo ed essere pronti ad affrontarla e rispettarla e imporre il nostro gioco per portare il risultato dalla nostra parte».

