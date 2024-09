Juve, Motta: «Dobbiamo AIUTARE Vlahovic, i gol non dipendono SOLO da lui. Sulle CONDIZIONI di Conceicao dico QUESTO»

Le parole di Thiago Motta, allenatore della Juventus, alla vigilia della sfida di Serie A contro il Genoa. Tutti i dettagli in merito

Thiago Motta, allenatore della Juventus, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Genoa.

VLAHOVIC – «Dusan sta lavorando molto bene. Per l’attaccante è importante che noi iniziamo il gioco fatto bene da dietro, arrivando bene con gli uomini giusti per metterlo vicino alla porta avversaria. Ha bisogno della squadra come la squadra ha bisogno di lui. Sta facendo bene in tante altre cose. La fase offensiva come quella difensiva è compito di tutta la squadra. Dobbiamo fare meglio, lui sarà nel posto giusto al momento giusto».

CONCEICAO – «Conceicao l’ho visto come il primo giorno, con voglia, qualità, due allenamenti con la squadra sembra che è da tanto che si allena col resto del gruppo. Sarà anche lui col resto della squadra».

