Juve Torino, Vanoli perde Ricci per infortunio: cos’è successo e come sta il centrocampista

Infortunio per Samuele Ricci, si fa male il centrocampista di Paolo Vanoli in Juve Torino, cos’è successo e come sta

Colpo di scena in Juve Torino. Quando siamo (quasi) arrivati all’ora di gioco Paolo Vanoli è costretto ad un cambio forzato, si è infatti fatto male Samuele Ricci. Intorno al 59’ l’ex Empoli è stato protagonista di un’azione decisamente particolare quanto sfortunata. Dopo aver intercettato il pallone schiva un avversario nei pressi della linea dell’area di rigore, prima di cadere a terra in seguito all’intervento duro di Federico Gatti.

Ricci è rimasto qualche istante sul suolo, richiedendo l’intervento dei sanitari, prima di fermarsi per una seconda volta a qualche minuto di distanza. Per il talento granata sembrerebbe un duro colpo alla caviglia, per quanto rimangono ancora da accertare le sue condizioni. Un infortunio (speriamo il meno grave possibile) che arriva proprio in prossimità degli impegni con la Nazionale dove il mediano era stato convocato dal ct Luciano Spalletti. Dopo aver rincuorato il suo pupillo Vanoli ha inserito il giovane Nije al suo posto.

