Juve, Vierchowod: «Allegri dico che non l’avrei ripreso, ha vinto tanto e non capisco perché riportarlo»

Piero Vierchowod, ex difensore della Juventus, ha parlato a Radio Bianconera del momento dei bianconeri in campionato, ma non solo.

PAROLE – «La Juventus deve puntare come tutte le grandi squadre a vincere la Champions, noi abbiamo perso 7 finali e ne abbiamo vinte una e mezzo (all’eysel ce l’anno regalata), non importa vincere ancora scudetti, il fallimento è stato uscire dalla Champions. Quest’anno dipende dal Napoli, se tiene la stessa forza non c’è nulla da fare, se invece molla un poco la Juve può’ recuperare. Su Allegri dico che non l’avrei ripreso, ha vinto tanto e non capisco perché riportarlo. Il traguardo è la Champions e lui non è riuscito a vincerla, per me la Juventus dovrebbe cambiare guida tecnica».