STATS – Juve: con Vlahovic tornano i gol dalla panchina

Contro il Frosinone tornano i gol dalla panchina per la Juve e stavolta è toccato a Vlahovic essere decisivo

Non sono stati molti finora i gol provenienti dalla panchina per la Juventus. Quello segnato a Frosinone da parte di Dusan Vlahovic è stato il terzo in questo campionato ed è tra i più pesanti avendo determinato l’acquisizione di 3 punti.

Altrettanto fondamentale era stato quello di Cambiaso con il Verona, arrivato all’ultimo respiro della gara. Non decisivo sul risultato è stato il primo dell’annata, siglato da Milik in occasione del derby e che è valso il 2-0.