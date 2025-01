Juve Women-Lazio: dove vederla, orario e probabili formazioni

Allo Stadio Pozzo-La Marmora i quarti di finale di Coppa Italia Juve Women-Lazio: le ultime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

Allo Stadio Pozzo-La Marmora di Biella si giocherà la gara valevole per il quarto di finale di ritorno di Coppa Italia femminile tra Juve Women-Lazio. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

JUVENTUS (4-3-3): Peyraud-Magnin, Lenzini, Calligaris, Cascarino, Bennison, Caruso, Bergamaschi, Boattin, Cantore, Girelli, Bonansea. Allenatore: Canzi.

LAZIO (3-4-2-1): Cetinja; D`Auria, Connolly, Reyes, Oliviero, Simonetti, Eriksen, Belloumou, Visentin, Le Bihan, Piemonte. Allenatore: Grassadonia.

Orario e dove vederla in tv

Juve Women-Lazio si gioca alle ore 18:30 di giovedì 30 gennaio per il quarto di finale di ritorno di Coppa Italia femminile. Verrà trasmessa in esclusiva su Sky Sport ai canali Sky Sport Calcio (202 e 249 di Sky). La partita sarà visibile in streaming per i clienti su Sky Go e su NOW TV.