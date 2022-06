Juventus, accordo sull’ingaggio con Kostic: pronta l’offerta all’Eintracht

Calciomercato Juventus: i bianconeri hanno trovato sull’ingaggio con Kostic, ora pronta l’offerta all’Eintracht

La Juventus spinge per Filip Kostic: non solo Angel Di Maria, per il quale i bianconeri continuano a lavorare senza sosta per cercare di limare le ultime distanze.

Secondo La Gazzetta dello Sport, i bianconeri avrebbero già trovato un accordo di massima con il calciatore sulla base di un ingaggio da 3 milioni di euro a stagione. In arrivo anche la prima offerta ufficiale per l’Eintracht Francoforte: gli uomini di mercato bianconeri sono pronti a mettere sul piatto 15-20 milioni di euro.

