Difesa Juventus da record: ben 12 i clean sheet fino a questo momento per i bianconeri, che hanno nel reparto arretrato un punto di forza.

La Juventus di Massimiliano Allegri continua nella sua cavalcata in solitaria in Serie A e vuole ritagliarsi un ruolo da protagonista in Europa. Fra i segreti della Vecchia Signora c’è sicuramente la forza della difesa, e a dirlo sono i numeri. Le statistiche sono infatti impressionanti, visto che in ben 12 gare su 20 giocate i bianconeri hanno chiuso senza gol al passivo. Difesa Juventus da record: dei 12 clean sheet, inoltre, 5 sono arrivati consecutivamente dopo l’unico ko della stagione fino a questo momento, la sconfitta per 1-2 all’Allianz Stadium contro il Manchester United.

Il 60% delle gare senza subire gol non può essere un caso, ma è il frutto di una precisa politica della società. Il ritorno di Bonucci in estate, nonostante le polemiche iniziali di una parte della tifoseria, ha ricomposto la coppia centrale con Chiellini, dando solidità all’intero reparto. Nonostante i bianconeri propongano nella linea a 4 due esterni bassi di spinta come Cancelo e Alex Sandro, infatti, è molto difficile sorprendere la retroguardia bianconera, che in quest’ultimo periodo, come dimostrano le statistiche, ha ulteriormente oliato i suoi meccanismi e automatismi, divenendo un vero e proprio “bunker” per le formazioni avversarie.

