Juventus, Allegri ha scelto il vice Szczesny: le ultime

Massimiliano Allegri ha deciso chi occuperà il ruolo di vice Szczesny nella prossima stagione: è una conferma rispetto al suo passato bianconero

Mattia Perin potrebbe riprendersi il posto di secondo alle spalle di Szczesny per un’altra stagione. Allegri lo aveva voluto tre anni fa e ora Max è favorevole a una sua conferma in bianconero perché lo considera bravo e affidabile.

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24

Il Genoa aveva provato a chiederne un nuovo prestito, ma la Juventus lo lascerà partire solo a titolo definitivo. Se non arriveranno offerte (c’è l’interesse della Fiorentina), resterà in bianconero. Qualora andasse via il tesoretto potrebbe essere reinvestito su Audero della Sampdoria. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.