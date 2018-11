Mirko Antenucci, attaccante della SPAL, non vede l’ora di affrontare la Juventus di Cristiano Ronaldo. Per poi scambiare le maglie…

Sabato pomeriggio, la Juventus ospiterà la SPAL per l’anticipo della tredicesima giornata di Serie A. Una sfida delicata, subito dopo la sosta, che i bianconeri non dovranno sbagliare. Con un ostacolo in più: Mirko Antenucci è carichissimo per la sfida contro Cristiano Ronaldo. Queste le sue parole alla Gazzetta dello Sport: «Gli chiederò certamente la maglia, magari cercherò una sponda prima della partita, vediamo. Diciamo che ci spero: Io gliela chiedo. Se lui vuole la mia, sette per sette…»

Antenucci prosegue: «Molti dicono che la Juve potrebbe sottovalutare le avversarie in campionato, perché tanto poi la vincono al minuto che vogliono. Non credo sia così: sanno far male sempre, perché costruiscono minuto dopo minuto. Mentalità pazzesca, e dovremo averla anche noi per tenergli testa. L’exploit lo facemmo un anno fa, con lo 0-0 al Mazza. Ora chissà. Io sono milanista… E ho detto tutto»