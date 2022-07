Juventus, Arthur verso la cessione: sempre aperta la strada dello scambio

Calciomercato Juventus: i bianconeri vogliono cedere Arthur e per il brasiliano resta sempre aperta la strada dello scambio

Tra i vari calciatori sulla lista dei partenti della Juventus c’è sempre Arthur, fuori dai piani tecnici di Allegri che non si strapperebbe i capelli in caso di cessione.

Ne è sicura l’edizione odierna di Tuttosport, che fa il punto sulla situazione del brasiliano. Il club bianconero vuole togliersi di mezzo un ingaggio molto pesante per un giocatore che, in fin dei conti, raramente ha soddisfatto le aspettative. Per lui viva l’ipotesi di scambio per arrivare a Zaniolo, con Mourinho che apprezza l’ex Barcellona, anche se la Roma preferirebbe solo offerte cash.

