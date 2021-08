Juventus Atalanta, Stadium pieno a metà per l’amichevole

La Juventus sabato affronterà l’Atalanta in amichevole: ecco quanti tifosi sono previsti all’Allianz Stadium

La Juventus si prepara all’ultima amichevole pre-stagionale dopo Cesena, Monza e Barcellona. Antipasto di Serie A questa volta contro l’Atalanta che sarà di scena all’Allianz Stadium.

La Juventus ritroverà finalmente i suoi tifosi: come riporta Tuttosport saranno previsti 20 mila sostenitori all’Allianz Stadium ovvero il 50 percento della capienza dell’impianto. Un primo assaggio della nuova stagione contro l’avversaria sconfitta in Coppa Italia per testare il lavoro di queste settimane e riabbracciare i tifosi.

