Juventus, Barzagli rifiuta il ritorno nello staff nonostante l’arrivo di Pirlo

L’ex giocatore della Juventus, Andrea Barzagli, avrebbe rifiutato il ritorno nello staff bianconero secondo quanto riportato da Tuttosport

Andrea Barzagli ha deciso di non ritornare alla Juventus nonostante l’arrivo sulla panchina bianconera del suo ex compagno di squadra, Andrea Pirlo.

Dopo l’addio dal calcio giocato ed essere stato un pilastro della difesa bianconera, l’ex difensore era entrato a far parte dello staff di Maurizio Sarri per poi dare l’addio in primavera. Barzagli ha deciso di prendersi un anno sabbatico prima di rientrare nel mondo del calcio.