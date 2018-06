Benatia sembra intenzionato a lasciare la Juventus in estate. Per il giocatore si sarebbero mosse il Marsiglia e soprattutto l’Arsenal

La Juventus potrebbe perdere Mehdi Benatia in estate nonostante il suo contratto scada tra due anni. Secondo quanto riporta Sport Mediaset, l’allenatore del Marsiglia Rudi Garcia è un grande estimatore del difensore marocchino e vorrebbe portarlo in Francia appena dopo il Mondiale. Sulle tracce del giocatore si sarebbe però mosso anche l’Arsenal, alla ricerca di un giocatore di spessore da affiancare a Mustafi. Benatia sarebbe propenso a lasciare Torino e i bianconeri si sono già mossi per trovare il suo sostituto. L’obiettivo primario è Diego Godin dell’Atletico Madrid ma pare che il club spagnolo non sia intenzionato a cederlo. L’alternativa potrebbe essere Jerome Boateng del Bayern Monaco ma il prezzo è piuttosto elevato.