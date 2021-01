Juventus, Bentancur: «Dobbiamo avere la giusta mentalità per tutta la partita»

Rodrigo Bentancur ha parlato al termine di Juventus-Udinese

Rodrigo Bentancur, centrocampista della Juventus, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la partita vinta contro l’Udinese.

ANALISI – «Non avevamo cominciato con la mentalità giusta, per questo abbiamo preso quel gol. Poi abbiamo raggiunto la voglia di vincere, per questo il secondo tempo è stato migliore. Non dovevamo subire gol alla fine».

GOL SUBITO – «Dobbiamo avere la mentalità giusta nei 90′. Non può succedere concedere quei gol, dobbiamo migliorare in quell’aspetto».