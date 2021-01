La Juventus lavora ad un’offerta per il Papu Gomez ma al momento Federico Bernardeschi rifiuta il passaggio all’Atalanta. La situazione

Come riferito da Corriere dello Sport, l’ipotesi di uno scambio Bernardeschi-Papu Gomez è un’ipotesi di mercato concreta che però al momento non ha avuto sviluppi per la volontà del calciatore bianconero.

Bernardeschi, infatti, vuole restare alla Juventus e ha già rifiutato altre destinazioni, come ad esempio l’Hertha Berlino.