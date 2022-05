Juventus, Bonucci: «Doppietta? Con la fascia di capitano scatta qualcosa»

Il difensore della Juventus Bonucci ha parlato dopo la vittoria contro il Venezia

Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ai microfoni di DAZN ha parlato dopo la vittoria contro il Venezia; partita decisa da una sua doppietta.

TUTTI GOL CON LA FASCIA – «Inutile nascondere che quando indosso la fascia di capitano scatta qualcosa in più. Quando la porto cerco di essere da esempio, la fascia è relativa ma bisogna essere un punto di riferimento sempre».

PASSI IN AVANTI – «Quando scendi in campo con questa maglia punti sempre a grandi obiettivi. Quest’anno bastavano due o quattro punti in più per lo scudetto, ma ne prendiamo atto per poi stare il prossimo anno ad alti livelli».

