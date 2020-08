Il portiere della Juventus, Gianluigi Buffon, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro il Lione

PARTITA – «L’abbiamo preparata per cercare di non concedere dei vantaggi che si quantificassero in gol. Dopo 10′ è saltato questo programma, ma siamo stati bravi a non andare all’arrembaggio, continuando a proporre qualcosa. Delle opportunità per fare gol le abbiamo create, e sul 2-1 ci credevamo nell’impresa».

STAGIONE – «Quando riesci per la nona volta a vincere lo Scudetto è qualcosa di straordinario che va sottolineato. Continuare a vincere con una certa sicurezza non è una cosa comune. In mezzo a tutto ciò ci sono state delle luci e delle ombre e noi dobbiamo far sì che queste nuvole si diramino in modo da far splendere un sole perenne. Questa è un’utopia però bisogna lavorare».

RUOLO NELLO SPOGLIATOIO – «Il significato è questo. Al di là del ruolo di campo, penso di avere un serbatoio di esperienza adeguato per capire che in questi momento qualche ragazzo è abbattuto e deluso che non ha neanche le parole giuste da dire. Qualche spunto lo spunto lo do, e il mio ruolo è quello di far vedere che ci sono. Non siamo arrivati dove volevamo e pensavamo, c’è tanta amarezza. Ogni volta che si parte in questa competizione l’idea è quella di sognare per poter arrivare dove non siamo arrivati negli ultimi anni. Sembra sempre la stagione buona, poi devi far fronte a tante cose. La qualificazione è stata condizionata dalla partita d’andata».

SCINTILLA – «Quest’anno fra le difficoltà del caso dalle quali usciamo non c’è stato modo che questa scintilla potesse scoccare».

RINGIOVANIMENTO – «Penso che le indicazioni che il mercato sta dando stanno a significare che c’è la consapevolezza che qualcosa va smosso. Qualche giovane rimpolperà la nostra rosa. E’ il percorso normale di ogni squadra e di ogni società seria che mira a vincere. Mi sembra che le indicazioni stiano andando verso quella direzione».