Juventus, Cassano su Vlahovic: «Inguardabile col City»

L’ex attaccante si è soffermato sulla prova di Vlahovic e Koopmeiners contro il Manchester City

Antonio Cassano è intervenuto a Viva el Futbol per analizzare le prestazioni di Vlahovic e Koopmeiners nella partita vinta dalla Juventus contro il Manchester City per due reti a zero. Ecco le sue parole:

PAROLE – «Vlahovic è stato inguardabile contro il City, Yildiz gli ha messo una palla ad un metro dalla porta e Ederson l’ha pure parata. 7 in pagella, va bene, ma è stato inguardabile. Non migliora perché tecnicamente non è buono, pensa a fare solo gol, è isterico nelle reazioni, fa fatica tecnicamente, non mi piace e non mi piacerà mai. Anche Koopmeiners inguardabile, improponibile, ha paura, gioca col braccino. Malissimo, e son passati già 4 mesi».