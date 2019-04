Giorgio Chiellini è intervenuto a caldo nel post partita di Inter-Juventus: «Non dobbiamo più pensare a cosa poteva essere e non è stato»

La Juventus non è riuscita a far suo il Derby d’Italia contro l’Inter, ma se non altro per i bianconeri c’è stata una bella reazione nel secondo tempo che li ha consentito di strappare un pareggio all’Inter. Nel post partita il capitano dei bianconeri, Giorgio Chiellini, è intervenuto a caldo sui temi della gara giocata a San Siro.

«La verità è che bisogna togliersi di dosso il pensiero quello che doveva essere e invece non è stato. – ha dichiarato il centrale toscano – L’unico modo per farlo e scendere in campo e giocare grandi partite. Nel secondo tempo si è vista la vera Juventus che ha dominato il campionato, abbiamo dimostrato di essere più forti».

«Abbiamo un po’ di scorie di delusione dalla Champions, – ha poi ammesso – stasera siamo contenti per non aver perso. Ronaldo? Con lui parti sempre 1-0. È un fuoriclasse, anche nei prossimi anni aiuterà la Juve a vincere ancora».