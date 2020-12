Juventus, Chiesa: «Gol? Vi svelo cosa mi ha detto Pirlo»

Federico Chiesa parla dopo Juventus Dinamo Kiev, gara nella quale ha segnato anche il primo gol in bianconero. Le sue parole

Autore del primo gol con la maglia bianconera, Federico Chiesa ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Juventus-Dinamo Kiev.

GOL – «Ancora non ho sentito papà, ci sentiremo dopo. Sono veramente felice, ho saputo adesso che siamo la prima coppia padre-figlio ad aver segnato in Champions. In allenamento provo questo sui cross, lo proviamo quasi sempre, il mister vuole che segniamo e creiamo occasione. Il calcio moderno vuole portare uomini in area avversaria».

POTENZIALITA’ – «Anche il mister mi dice che per far gol bisogna entrare in area di rigore, che poi il pallone arriva. Pirlo mi chiede di attaccare la profondità e puntare l’uomo. Ci sono cose in cui devo migliorare molto ma ci sono cose che so fare e che è ciò che mi chiede».