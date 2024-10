Juventus, le condizioni di Koopmeiners: ci sarà contro l'Inter?

C’è tanta attesa per la sfida tra Inter Juventus e le condizioni di Koopmeiners sono naturalmente sotto la lente d’ingrandimento

Teun Koopmeiners, centrocampista offensivo della Juventus, è uscito a fine primo tempo della sfida contro il Cagliari di Nicola, l’ultima prima della sosta dei Nazionali. Da quel momento non è più riuscito a tornare in campo.

La prossima gara dei bianconeri è quella contro l’Inter e l’obiettivo di tutto l’ambiente Juve era quello di recuperare l’ex Atalanta in tempo per l’attesissimo derby d’Italia, in programma domenica 27 ottobre alle ore 18:00.

Stando a quanto riportato da Tuttosport è però improbabile vedere il calciatore aggregato al resto del gruppo per la trasferta milanese. Teun ha ancora problemi a respirare profondamente o durante un contatto fisico, elementi fondamentali per giocare a calcio. Dunque la fattura sembra avere la meglio e Thiago Motta dovrà continuare a fare a meno di lui.