Juventus, CT Serbia su Vlahovic: «Ecco perché NON è stato CONVOCATO»

Dragan Stojkovic è intervenuto per parlare di Dusan Vlahovic, la scelta di non convocarlo e non solo

Dragan Stojkovic, CT della Serbia, ha parlato alla Gazzetta dello Sport del momento di forma alla Juve di Dusan Vlahovic e non solo. Le sue dichiarazioni.

TALENTO DI DUSAN – «Stupito? No, perché conosco la forza e il talento di Dusan. Come dico a lui: stai sereno e lavora, i risultati arrivano. Sono contento di vederlo felice perché è tornato a segnare. È un‘ottima notizia per lui, per la Juve e per la mia Serbia».

NON CONVOCATO – «È una decisione concordata con lui. A settembre aveva chiesto di poter essere esentato dalla nazionale perché aveva problemi familiari e 10 giorni fa, quando ci siamo sentiti, mi ha detto che non li aveva ancora risolti e la sosta era l’unico momento nel quale poteva dedicargli tempo. Così abbiamo valutato insieme che la scelta migliore fosse quella di non convocarlo nemmeno stavolta».