Juventus, Cuadrado: «Oggi una buona occasione per fare ciò che dobbiamo»

Le parole di Cuadrado nel pre gara di Bologna Juventus, i bianconeri scendono in campo dopo la sconfitta in Coppa Italia

La Juventus vuole tornare a vincere, parola di Cuadrado che ha così parlato nel pre gara ai microfoni di Sky Sport.

«Sappiamo il nostro potenziale, dobbiamo essere tranquilli oggi abbiamo una buona opportunità per fare ciò che dobbiamo. Siamo in questa situazione abbiamo bisogno di tutti, importante è quello che fa la squadra e oggi lotteremo l’uno per l’altro per cercare di portare a casa il risultato».