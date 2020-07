Juventus, Danilo scendo in campo per il Brasile: aiuti contro il Coronavirus

Danilo, terzino della Juventus, ha avviato un progetto per aiutare il Brasile nell’emergenza Coronavirus

In questo periodo di emergenza Coronavirus, sono stati diversi i calciatori a scendere in campo per aiutare i rispettivi paesi. A farlo, ora, è anche il terzino della Juventus Danilo. Il bianconero ha infatti avviato un progetto per dare una mano al suo Brasile.

A causa del lockdown, con il mondo che si è fermato a causa della pandemia, il progetto di Danilo si è trasformato in un vero e proprio supporto per bambini e famiglie colpiti dalla crisi economica, fornendo aiuti economici e alimentari. Il nome del progetto è Futuro Re2ondo.