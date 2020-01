Juventus, De Ligt in accordo con Sarri: ecco perchè è andato in panchina

Juventus, Demiral è stato preferito ancora una volta a De Ligt: ecco spiegato il motivo della scelta di Maurizio Sarri

Le panchine consecutive di Matthijs De Ligt cominciano ad essere tante e i tifosi bianconeri hanno manifestato qualche tipo di preoccupazione, dato l’investimento fatto per il giovane difensore olandese.

Come riportato da Tuttosport, nulla di preoccupante: Sarri al momento schiera Demiral, anche in accordo con De Ligt. Il difensore olandese starebbe approfittando di questo parziale riposo per recuperare al meglio dal problema alla spalla e all’adduttore.