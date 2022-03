Juventus, De Ligt: «Per crescere devi accettare di aver preso delle decisioni sbagliate»

De Ligt parla ai microfoni del The Guardian. Dagli inizi al rapporto con Allegri, le parole del difensore olandese

Matthijs De Ligt si è raccontato così in una lunga intervista al The Guardian.

AUTOCRITICA – «Voglio sempre essere il più critico con me stesso. So esattamente quando ho fatto qualcosa di sbagliato. Per crescere, a volte devi accettare di aver preso le decisioni sbagliate. E sì, in quella situazione avrei potuto fare di meglio (gol Villarreal 1-1 ndr.)».

DIFENSORE – «Prima avevi tipi diversi. Avevi quelli che erano solo nell’area, a mandare via i palloni, ma non potevano giocare. E avevi difensori che erano davvero bravi con la palla ma non riuscivano a difendersi. La tendenza ora è che tutti i difensori sono abbastanza completi. Sono tutti veloci, sono tutti forti, sanno giocare con la palla. Il livello è diverso».

VINCERE – «La cosa più importante per me è vincere. Alla Juventus, se vinciamo 1-0 e giochiamo male, onestamente penso che tutti saranno comunque felici. E se giochi alla grande e perdi 2-1, non sei felice. Ogni squadra ha un certo DNA, che è diverso in ogni club. Se difendi molto in alto e perdi 5-0, 4-0, allora sì, forse è meglio stare un po’ più in basso».

CRITICHE PASSATE – «C’erano molte cose che mi venivano date addosso in giovane età. Un sacco di chiacchiere. Ogni piccolo errore è diventato qualcosa di veramente grande. Ma la cosa più importante è vedere il quadro generale. Quando vinci il Golden Boy, questo dà una certa pressione. Ma come giocatore, devi amare la pressione. Perché dice che stai facendo qualcosa di buono. Vederlo in questo modo mi dà un po’ di spazio nella mia testa».

CONTINUA SU JUVENTUS NEWS 24