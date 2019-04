Arrivano le formazioni ufficiali di Juventus-Spal. Due debutti assoluti: Paolo Gozzi e Grigoris Kastanos

Maglie bianconere dal 1′ per i due giovani. E potrebbero già festeggiare un primo scudetto. Insomma, un esordio niente male per Paolo Gozzi e Grigoris Kastanos.

Da un lato, un difensore classe 2001, amico fraterno di un certo Moise Kean che di esperienza in Serie A (e non solo) ne ha già da vendere. Ora prova a calcare le sue orme e chissà, magari un giorno ereditare le chiavi della retroguardia bianconera. Per ora, però, un passo alla volta. Genitori nigeriani ed una famiglia che lo adotta nei primi anni di vita. Ma Gozzi sente l’Italia come casa sua. Il difensore è nato a Torino ed è già un pilastro degli Azzurrini. Finalista dell’U17 con la quale ha già collezionato una finale agli ultimi Europei (persi poi in finale con l’Olanda). Non finisce qui, 22 presenze con la Primavera e l’U23 nel mirino. Ma Gozzi brucia le tappe, proprio come l’amico Kean, e si ritrova tra i grandi, ad esordire in un giorno importantissimo per il popolo bianconero. E poi, il suo idolo: Giorgio Chiellini. Di cui, chissà, magari un giorno prenderà il posto. Notevole tecnica, fisicità ed un passato da ala che lo ha addomesticato al gol e a saltare l’uomo.

Qualche metro più avanti, troviamo Grigoris Kastanos, primo cipriota della Juventus e della Serie A. Fantasista, esterno, playmaker e 3 gol nelle 30 partite giocate con l’U23: un curriculum tutto da invidiare. Curiosa poi la sua storia. Kastanos fu scoperto per caso, durante un’amichevole tra una squadra cipriota ed una di svincolati ed ora, ancora per caso, si ritrova ad esordire con i campioni bianconeri. Forse, poi, tanto di casualità non dovremmo parlare. Classe ’98 ed iniziano già a chiamarlo il Messi di Cipro. Ma lui si ispira a Modric e Pjanic. Intanto, Oggi lo scudetto della Juventus passerà anche tra i suoi piedi.