Juventus, Douglas Costa al Gremio: la strategia bianconera

Calciomercato Juventus: i bianconeri potrebbero cedere Douglas Costa al Gremio “alla Tevez” in cambio di alcuni giovani di prospetto

A fine stagione, Douglas Costa potrebbe essere ceduto a titolo definitivo. Il brasiliano rientrerà dal prestito al Bayern Monaco, club nel quale non ha trovato lo spazio che sperava. In bianconero non resterà: i troppi problemi fisici, infatti, rendono necessarie alcune valutazioni di mercato.

Come spiega Tuttosport, in pole per prenderlo c’è il Gremio, club brasiliano nel quale è cresciuto. Le capacità economiche della squadra, però, sono limitate. Ecco allora che potrebbe realizzarsi un’operazione alla “Tevez”. La Juventus, infatti, potrebbe mettere le mani su alcuni giovani talenti, come fece con il Boca per Bentancur. I profili che piacciono sono quelli di Vanderson e Guilherme Azevedo, un esterno basso e uno alto di sinistra. Piace poi anche Pedro Lucas, classe 2002 che ha già una clausola di 40 milioni.