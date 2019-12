Juventus, Emre Can via libera un posto: tutto su Tonali

La Juventus pianifica il futuro: in caso di cessione di Emre Can, i bianconeri puntano tutto su Tonali del Brescia

La Juventus prepara la squadra del futuro. Uno dei possibili partenti è Emre Can, che non sta trovando il giusto spazio sotto la guida tecnica di Maurizio Sarri, complice l’esclusione dalla lista per la Champions League.

Lo spazio lasciato dal turco potrebbe essere colmato da Sandro Tonali, sul quale si è già mossa mezza Europa. I bianconeri non temono la concorrenza e stanno pianificando la strategia per strapparlo al Brescia.