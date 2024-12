Juventus, l'ex Szczesny: «Non gioco? È giusto così»

Il portiere polacco ha parlato così del motivo per cui non riesce a trovare minuti in stagione

Wojciech Szczesny, ex portiere della Juventus ora al Barcellona, ha commentato il perché non ha ancora giocato nemmeno una partita con la maglia dei catalani. Ecco le sue parole a Eleven Sport.

PAROLE – «Non gioco? Giusto così. Non nascondo che se fossi io l’allenatore, avrei giocato lo stesso numero di gare giocate finora, è difficile per me essere frustrato per questa situazione perché sono d’accordo al 100%. Non so quando debutterò. Ho detto fin dall’inizio che prima dovevo recuperare la forma fisica, ed era la cosa più importante. Ora mi sento completamente pronto per giocare, sia fisicamente che mentalmente. Gli errori della squadra? Anch’io ero giovane e so quanto sia difficile passare dal giocare in grandi stadi europei in Champions League a farlo contro avversari più piccoli in Liga».