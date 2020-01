Juventus, fissate le visite mediche di Dejan Kulusevski

Dopo il sorpasso decisivo sull’Inter la Juve ha fretta di chiudere: già fissate le visite mediche del classe 2000

Juve, ecco Kulusevski. Dopo l’accelerazione decisiva e l’accordo totale con il giocatore, l’ultimo passaggio prima delle firme è previsto nella giornata di domani. Giovedì mattina, infatti, lo svedese sosterrà le visite mediche per il club bianconero.

Al giocatore 2,5 milioni più bonus a salire per i prossimi 5 anni, offerta che ha spiazzato l’Inter e convinto Kulusevski ad accettare il progetto bianconero. All’Atalanta 35 milioni fissi più 9 di bonus ma lo svedese rimarrà – come previsto – in prestito al Parma fino a giugno.