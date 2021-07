Calciomercato Juventus: la frase di Cherubini che spaventa i tifosi. Il dirigente bianconero ha dettato la strategia del club

Non sarà un’estate di grandi e tanti acquisti per la Juventus. Lo ha detto chiaro e tondo Federico Cherubini in conferenza stampa. Le sue parole non sono state accolte con grande entusiasmo dai tifosi sui social.

CALCIOMERCATO – «Passa dal rientro dei prestiti e dalla valutazione del patrimonio tecnico che abbiamo. Veniamo da qualche stagione in cui abbiamo fatto investimenti importanti e mirati. Abbiamo una squadra competitiva e potremmo anche non fare operazioni. Lo pensa anche il nostro allenatore. Ovviamente cogliendo qualche opportunità potremmo migliorare, ma non è detto che questo avverrà. Abbiamo un piano progressivo di rafforzamento e dobbiamo aspettare gli investimenti di ringiovanimento delle ultime due stagioni. Sicuramente non sarà un mercato in cui saremo molto attivi, ma coglieremo quelle opportunità che avranno parametri tecnici ed economici in linea».