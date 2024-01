Milik pre Juventus Frosinone: «Mi manca il goal»

Arkadiusz Milik, attaccante della Juve, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro il Frosinone di Coppa Italia

L’attaccante bianconero Arkadiusz Milik ha parlato ai microfoni di Mediaset prima di Juve-Frosinone.

LE PAROLE – «Il gol sicuramente mi manca, è una cosa che ogni attaccante vuole fare. E’ un periodo così, spero di segnare stasera. Non era facile vincere contro di loro in campionato. E’ una squadra che non viene qui a fare una passeggiata».

